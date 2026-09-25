Conmoción en Corrientes: hallaron un antiguo proyectil de mortero

Trabajadores del Municipio de la localidad de Mocoretá, hallaron en las últimas horas un artefacto que podría tratarse de un antiguo proyectil de mortero, lo cual generó conmoción en esa comunidad.



En consecuencia, concurrió personal de la Brigada de Explosivos, dependientes de la Dirección General de Lucha contra el Fuego, que llevó a cabo los protocolos adecuados, antes de avanzar con las pericias tendientes a desactivar o realizar una explosión controlada.



La causa quedó bajo intervención de la Justicia Federal de Paso de los Libres, según publicó Portal Corrientes.





Según detallaron, empleados de la Comuna que realizaban tareas de recolección de ramas encontraron entre los restos este elemento que llamó la atención por sus características, el que fue tratado preventivamente como un posible artefacto explosivo.



El elemento de características particulares, por su forma y apariencia, presentaría similitudes con una antigua munición de mortero.



Si bien a simple vista aparentaría tratarse de un elemento antiguo y se observan partes separadas o desarticuladas, no es posible determinar únicamente por su aspecto si se encuentra completamente inactivo ni descartar algún tipo de riesgo, alertaron.





A partir de aquella situación, tomaron intervención autoridades locales como ser Policías de la Provincia y efectivos del Ejército Argentino, así como la Fiscalía Federal de Paso de los Libres y la causa quedó en el ámbito de la Justicia Federal.



A partir de esa situación concurrió personal especializado de la División Explosivos de la Policía de Corrientes que realizó tareas de verificación y búsqueda, con el objetivo de determinar si existen preventivamente, otros elementos similares o posibles restos de armamento militar en la zona.



Los efectivos pertenecen a una división especializada y su presencia responde específicamente a las características del hallazgo y a las medidas dispuestas dentro de la investigación.