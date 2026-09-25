Joven en moto fue demorado con dosis de droga cerca de una escuela en Corrientes

En recorridas de prevención, apresaron en Paso de los Libres a un "motoquero" que llevaba dosis de cocaína y marihuana, el cual fue demorado en cercanías de una escuela por la División de Drogas Peligrosas y las comisarías locales.



Secuestraron la droga, dinero en efectivo y la moto en la que se movilizaba, aunque lo que encendió las alarmas de los investigadores fue su cercanía al establecimiento educativo.





El procedimiento fue el resultado de un operativo coordinado por efectivos de la División Drogas Peligrosas de Paso de los Libres, quienes contaron con la colaboración estratégica del personal de las Comisarías 2ª y 3ª de esa ciudad. En patrullajes preventivos de rutina en la zona de los barrios Joaquín Madariaga y 17 de Agosto divisaron al motociclista en actitud sospechosa cerca de una escuela.



Al notar la presencia policial, el hombre intentó evadir el control, pero fue interceptado de inmediato a bordo de una motocicleta de 110 cc.





Durante la requisa de rutina sobre el rodado y sus pertenencias, descubrieron que ocultaba cinco dosis de cocaína fraccionadas, una "bochita" de marihuana, un teléfono celular, una riñonera y una suma de dinero en efectivo que presuntamente provenía de la actividad ilícita.



El conductor de la moto fue aprehendido en el lugar y trasladado a la dependencia policial. Tanto el sospechoso como los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, que ordenó el inicio de actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes..