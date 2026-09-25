Corrientes: intentaron enviar casi 2 kilos marihuana dentro de una encomienda

Tras una alerta y llamada anónima, efectivos policiales secuestraron este viernes al mediodía casi dos kilogramos de marihuana que pretendían ser enviados desde Corrientes hacia la ciudad de Esquina, ocultos dentro de una caja de cartón.



En el hecho intervino personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado sobre la presunta presencia de sustancias estupefacientes en un local comercial de envíos de encomiendas situado en el conocido Paseo de Compras "El Piso".



Afirmaron que momentos habían recepcionado un paquete de dudosa procedencia que le llamó poderosamente la atención. Al abrir la caja frente a testigos, encontraron dos bultos de gran tamaño con una sustancia vegetal amarronada que, que luego se comprobó era cannabis sativa.



Asimismo, constataron que uno de los envoltorios principales contenía a su vez otros siete paquetes de menor tamaño, listos para su presunta distribución y comercialización al menudeo.



El examen arrojó resultado positivo para marihuana, con un pesaje total aproximado de 1,707 kilogramos por lo cual la Fiscalía Federal en turno de Corrientes dispuso el secuestro inmediato del cargamento y el inicio de actuaciones de oficio por supuesta infracción a la Ley N° 23.737 (Ley de Estupefacientes).