Corrientes: encontraron un ejemplar del búho más grande de Sudamérica y lo rescataron

Un ñacurutú, también conocido como búho americano, fue encontrado frente a una casa de Esquina y quedó bajo resguardo de la Policía Rural. Luego, el animal fue trasladado y liberado en un lugar seguro.

El ave apareció durante la mañana en la avenida Eva Perón al 860 e inmediatamente los vecinos dieron aviso a la Policía Rural. El animal se encontraba desorientado y asustado antes del rescate.

Se trata de un ejemplar del búho más grande de Sudamérica, al que también se lo llama búho cornudo por las plumas levantadas en su cabeza que semejan cuernos.

La liberación del ave

Una comisión logró asegurar al ñacurutú sin lastimarlo y luego comprobaron que se encontraba en buenas condiciones antes de trasladarlo.

Por eso, el ave fue llevada hasta un sitio adecuado y liberada nuevamente en su ambiente natural.



