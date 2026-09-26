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Interior

Corrientes: secuestraron cocaína y marihuana tras allanamientos en Goya

Tres personas fueron detenidas durante los procedimientos. 

Por El Litoral

Sabado, 26 de septiembre de 2026 a las 11:51

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron marihuana y cocaína tras allanamientos en la localidad correntina de Goya. 

Durante los operativos, los efectivos secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares.

También fue secuestrada una motocicleta que presuntamente sería utilizada para realizar el delivery de estupefacientes.

Como resultado de los procedimientos, detuvieron a dos hombres y una mujer, todos mayores de edad.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, mientras continúan las actuaciones correspondientes.

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