Denuncian que malloneros de Corrientes con pescados, resistieron operativo de Prefectura

Denuncian que un grupo violento de malloneros de Corrientes resistió a un operativo de los integrantes de la Prefectura Naval Argentina, que pretendían demorar a canoeros que llevaban bolsas de pescados, extraídos de manera ilegal.



Los uniformados habían interceptado a las embarcaciones en aguas del Río Paraná, a la altura del barrio Esperanza, y según advirtieron, en cuestión de minutos se sumaron más de 20 canoas con personas armadas con todo tipo de elementos, los cuales superaban en número a los uniformados, según alertaron.





Los efectivos, dependiente de la Prefectura de Zona, habrían quedado expuestos sin poder avanzar con el procedimiento, tras lo cual los presuntos infractores desembarcaron en el barrio Quilmes, donde en cuestión de minutos, hicieron desaparecer varias bolsas de arpillera, que al aprecer estaban repletas con los animales pescados en la ilegalidad.

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Las fuentes aseguran que se trata de una organización que opera de manera clandestina desde hace un tiempo con la compra de los ejemplares en distintos puertos costeros, por fuera de las reglamentaciones que imprime la Dirección de Recursos Naturales, que requiere -entre otras medidas- el uso de precintos para el traslado de los especies.



Describieron además que los pescados estarían siendo llevados con cabeza, lo cual también está prohibido, en tanto que el requerimiento establece que deben comercializar animales con las medidas reglamentarias, lo cual también es objeto de cuestionamiento, de acuerdo con los informes que derivaron en la intervención de la fuerza federal.





La organización ilegal se dedicaría a la posterior comercialización de los pescados, hacia otras provincias y/o países vecinos, por lo cual estiman que en poco tiempo, desmembrarían a este grupo que atenta contra los recursos naturales de la provincia.



Cabe señalar que en Corrientes, rige desde el 9 de septiembre una veda pesquera extraordinaria y dinámica en el Río Paraná debido a la aparición de un gran cardúmen de dorados, detectado en la zona de Empedrado, la cual posteriormente se extendió aguas arriba.



El nuevo tramo abarcó los kilómetros 1180 y 1239 que va desde la desembocadura del riacho INTA hasta Paso de la Patria, en la desembocadura del Río Paraguay.



La medida es de carácter indeterminado y seguirá vigente hasta que un nuevo acto administrativo ordene su levantamiento por informes técnicos.



La veda alcanza sin excepciones a la pesca deportiva, comercial y de subsistencia en toda la jurisdicción y establece multas millonarias para aquellos infractores que infringen la reglamentación.



