Narcomenudeo: tres detenidos con droga luego de allanamientos simultáneos en Goya

En Goya se concretaron tres allanamientos en distintos barrios de la ciudad, donde desmembraron a una organización dedicada al narcomenudeo con comercialización a baja escala con la modalidad de delivery.



Los operativos contaron con la colaboración del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la División Canes K9, y fueron supervisados por la direccción de la Unidad Regional II, que acompañó el desarrollo de las diligencias.





Se trató de un trabajo de inteligencia coordinado desde la Comisaría Primera de esa ciudad que llevó a cabo tres allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por el delito de narcomenudeo, obteniendo resultados positivos en los procedimientos.





Durante los procedimientos, los efectivos procedieron al secuestro de dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares.



Asimismo, se procedió al secuestro de una motocicleta, la cual sería utilizada para el delivery de sustancias estupefacientes, conforme a los elementos reunidos durante la investigación.



Como resultado de los allanamientos, fueron detenidos dos hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic), junto con los elementos secuestrados, continuándose con las diligencias judiciales correspondientes..