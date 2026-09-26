Aseguran que será destruída la bala de mortero hallada en Mocoretá

La antigua bala de mortero hallada por personal municipal de la localidad de Mocoretá, será destruída en un lugar seguro, según anunció personal de la Brigada de Explosivos de la Dirección General de Lucha Contra el Fuego de la Policia de Corrientes, que se hizo cargo de las actuaciones.



Cabe señalar que el hecho intervino la Comisaría Segunda de Mocoretá, quienes habían iniciado el expediente, en base a directivas de la Fiscalía en turno. Los integrantes de la Brigada de Explosivos procedieron a constatar y neutralizar el equipamiento "correspondiente a la Fábrica Militar de Armas, proyectil de mortero Brant de 81mm capacidad normal, peso de 3,310 kilogramos carga T.N.T.", según describió un informe técnico





Detallaron además que "presenta signos de oxidación total, sin cartucho lanzador ni cargas supletorias, como así también no posee espoleta (neutralizada), procediendose a su traslado con equipamiento de seguridad para su posterior destucción y disposición final en área segura".



Por otra parte, se informó que realizaron un relevamiento en las inmediaciones del lugar de hallazgo del elemento, por calle Francisco Poletto y avenida 20 de Abril de Mocoretá, finalizando sin novedad