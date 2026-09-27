Corrientes: intentaron robar en un domicilio y fueron detenidos

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a dos personas en la localidad de Saladas, quienes intentaron robar en una vivienda.

Efectivos de la Comisaría de Distrito Saladas y de la Dirección de Investigación Criminal (DIC) respondieron a un llamado de emergencia realizado por la propietaria del inmueble.

Alerta de la víctima y despliegue policial

Una ciudadana alertó sobre la presencia de dos hombres que habían ingresado a su propiedad con intenciones de sustraer pertenencias.

Es así que agentes de la Comisaría de Distrito Saladas y la DIC se movilizaron rápidamente al lugar de los hechos.

Al llegar al domicilio indicado, los efectivos localizaron y redujeron a los dos sospechosos.

Tras las primeras averiguaciones, se confirmó que se trataba de dos hombres mayores de edad, cuyas identidades quedaron registradas en la causa.

Los demorados fueron puestos a disposición de la Justicia e investigación fiscal en turno, y permanecen alojados en la dependencia policial mientras se realizan las diligencias de rigor.