Corrientes: hallaron muerto a un joven chaqueño en la costa del río Paraná

La Policía de Corrientes informó este domingo que hallaron sin vida a joven que era buscado desde el pasado 17 de julio, cuando fue visto por última vez en el puente General Belgrano.

El cuerpo fue encontrado sobre la costa del río Paraná, en jurisdicción de Empedrado, tras 72 días de búsqueda.

El joven, oriundo de Barranqueras, fue visto por última vez cuando dejó su motocicleta Honda Wave de 110 cc sobre el puente, entre la primera y segunda columna del viaducto.

Desde entonces, la Policía de Chaco, Bomberos y Prefectura Naval Argentina participaron de distintos operativos de rastrillaje para intentar localizarlo.

Luego del hallazgo, las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho, mientras se aguardan los resultados de las actuaciones realizadas en el lugar.