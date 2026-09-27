Corrientes: un enfrentamiento a tiros terminó con cinco detenidos

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a cinco personas luego de un altercado en inmediaciones de avenida Maipú y calle Ex Vía.

El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo, donde se habrían efectuado varios disparos de arma de fuego.

Según la información policial, los disparos provocaron daños materiales, aunque no se registraron personas lesionadas.

Tras tomar conocimiento de la situación, los efectivos iniciaron distintas tareas investigativas y desplegaron un operativo cerrojo para localizar a los involucrados.

Como resultado del procedimiento, lograron detener a cinco personas mayores de edad, que se movilizaban en un Volkswagen Gol Trend y un Fiat Cronos. Ambos vehículos fueron secuestrados.

Los aprehendidos y los rodados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal en turno, mientras continúan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.