Corrientes: intentó huir tras robar elementos del interior de un automóvil

La Policía de Corrientes detuvo a un ladrón el sábado en la ciudad Capital, quien había robado elementos del interior de un automóvil momentos antes.

Efectivos de la Comisaría XXI Urbana fueron quienes durante un patrullaje de rutina en la madrugada del sábado, divisaron a un hombre encapuchado en inmediaciones de calles Finlandia y Suecia.

Patrullaje preventivo y persecución

El sospechoso, al notar la presencia policial, arrojó bultos al suelo e intentó esconderse en un área de arboledas en una huida a pie.

El encapuchado fue alcanzado y neutralizado a pocos metros por el personal policial.

Tras la detención, se procedió a buscar y revisar los bultos arrojado momentos antes. En este se hallaron un matafuego, un gato hidráulico y herramientas de mano.

Con los objetos recuperados, se procedión a un rastrillaje por las inmediaciones, tras lo cual efectivos hallaron un Fiat Uno estacionado con una de sus puertas abiertas y la cerradura forzada.

El propietario del rodado reconoció las pertenencias como propias.

El demorado y lo recuperado fueron trasladados a la mencionanda dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.