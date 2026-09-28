Corrientes: llevaba un ternero dentro de un auto y quedó detenido

La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvieron a un hombre que estaba trasladando un ternero en su vehículo, en el paraje Paso Santa Rosa.

El hallazgo ocurrió cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Chevrolet, en cuyo interior trasladaban el animal.

Al ser consultado por los efectivos sobre la propiedad y procedencia del animal, el conductor no pudo acreditar de dónde había salido ni demostrar su propiedad.

Ante la situación, los policías dieron intervención al fiscal Rural, doctor Omar Cáceres, quien dispuso iniciar una causa para determinar la verdadera procedencia del ternero.

El animal y el vehículo fueron secuestrados, mientras que el conductor quedó detenido y fue alojado en el destacamento de Tres Bocas, a disposición de la Justicia.

La investigación continuará para establecer el origen del animal y las circunstancias en las que era trasladado.