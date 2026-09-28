Santo Tomé: se incendió una estación de servicio sobre la Ruta 14

Un importante incendio se registró durante la noche del domingo en una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Nacional 14, en el empalme con la Ruta Provincial 40, en Santo Tomé.

El siniestro pudo ser controlado tras el trabajo del BRIF y Bomberos Voluntarios de Santo Tomé y Virasoro, que desplegaron un operativo para contener las llamas.

Como consecuencia del hecho, dos personas sufrieron heridas leves.

Debido a la gravedad de la situación y a la presencia de material inflamable, el tránsito sobre la Ruta 14 fue interrumpido de manera preventiva durante el operativo. La circulación fue posteriormente habilitada en ambos sentidos.

Mientras se investigan las circunstancias del incendio, la Fiscalía y el Juzgado intervinientes llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar los motivos y las responsabilidades por el hecho.