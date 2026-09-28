Corrientes: detuvieron a un hombre que atacó con un cuchillo a un policía

La Policía de Corrientes informó este lunes que detuvieron a un hombre que atacó con un cuchillo a un efectivo policial durante una intervención en la vía pública.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Suipacha, entre Las Heras y Necochea, donde se estaba produciendo un supuesto incidente.

Al llegar al lugar, los vecinos informaron que uno de los involucrados estaría armado con un cuchillo. Ante esto, los efectivos localizaron al hombre en un pasillo de la zona, donde se encontraba alterado.

Durante la intervención, el sujeto se abalanzó sobre uno de los policías e intentó agredirlo con el arma blanca. El cuchillo alcanzó el chaleco de protección del efectivo y le provocó lesiones superficiales en ambos antebrazos.

Finalmente, los policías lograron reducirlo, detener al agresor y secuestraron el arma blanca.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Segunda, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente. Las actuaciones continúan.