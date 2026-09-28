Corrientes: un camión que transportaba carbón se incendió

Los Bomberos Voluntarios de Corrientes informaron que este lunes evitaron el incendio de la carga de un camión en la ciudad Capital.

Control de las llamas

El operativo se realizó tras una llamada de emergencia que movilizó al personal del Cuartel 397 hasta inmediaciones de calles Las Amapolas y Palmar Grande.

Un camión que llevaba un cargamento de carbón empezó a incendiarse durante la madrugada de este lunes.

Una vez en el lugar, los bomberos aplicaron el protocolo correspondiente, logrando controlar las llamas y evitar pédidas mayores.

No se registraron heridos durante el operativo.