Transportaba 150 kilos de carne de manera ilegal y fue demorado

La Policía de Corrientes informó que el lunes secuestró un cargamento de carne que era transportada de manera ilegal sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura de la localidad de Itatí.

Se trató de un procedimiento conjunto entre la Policía de Corrientes y Gendarmería Nacional, que se realizó durante un control vehicular sobre RN 12, a la altura del kilómetro 1.100, donde se detuvo la marcha de un utilitario.

Decomiso de mercadería y un demorado

Agentes de Gendarmería detuvieron la marcha de un vehículo utilitario marca Renault, modelo Kangoo, se identificó a su conductor, y se procedió a una inspección de rutina.

En el interior del vehículo se encontraron seis bolsas que contenían un total aproximado de 150 kilos de carne vacuna no apta para la venta, lo que motivó el llamado a la unidad de Seguridad Rural y Ecológica de Ramada Paso, que se aboca a estos casos.

Los efectivos policiales comprobaron que el cargamento carecía de la documentación sanitaria de origen y de la cadena de frío obligatoria para el transporte de alimentos.

Bajo los protocolos correspondientes, se produjo el secuestro de la carne y el vehículo, en tanto que se detuvo al conductor, un hombre mayor de edad.

El demorado y lo secuestrado fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional por orden de Fiscalía en turno para continuar con las diligencias de rigor.