Corrientes: balearon el tanque de agua de la casa del intendente de Mercedes

El intendente de la localidad correntina de Mercedes, Víctor Cemborain, confirmó que el tanque de agua de la vivienda donde vive fue alcanzado por un disparo de arma de fuego.

“Sí, balearon el tanque de casa. Yo en ese momento no estaba en casa”, señaló Cemborain al referirse al hecho.

Según explicó, los peritos lograron recuperar el proyectil dentro del agua y destacó el trabajo realizado durante las pericias para determinar lo ocurrido.

El intendente sostuvo que, por el momento, no considera el episodio como un atentado, sino que lo atribuye a la acción de una persona que habría efectuado los disparos de manera irresponsable.

Mientras tanto, el hecho se encuentra bajo investigación, que busca establecer las circunstancias del episodio y determinar quién efectuó los disparos.

Con información de Minuto Mercedes