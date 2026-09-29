Operativo en Corrientes: un motociclista llevaba dos chivos de origen sospechoso

Un control policial de rutina en el paraje Vences Rincón terminó con la aprehensión de un hombre y el secuestro de dos animales caprinos de dudosa procedencia.



El hecho ocurrió en las inmediaciones del acceso a la población, en el departamento de San Luis del Palmar donde trabajaban eectivos del área de Investigación de la Unidad Regional I.



Interceptaron una motocicleta en la que viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad y en la inspección de rutina, descubrieron que transportaban dos chivos recién nacidos.





Al ser interrogados por el origen de los animales, los motociclistas no pudieron demostrar su propiedad ni justificar su procedencia, lo que levantó las alarmas de los investigadores ante un presunto caso de abigeato (robo de ganado).



Por ello procedieron a la demora preventiva del conductor y al resguardo de los animales. Por cuestiones de jurisdicción fueron trasladados a la Comisaría de Distrito de Lomas de Vallejos.