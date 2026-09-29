Olor a café y nervios: cayó una pareja narco con droga en Corrientes

Efectivos del Escuadrón 47 “Ituzaingó” de Gendarmería Nacional secuestraron más de dos kilos de marihuana que estaban camuflados con café para evitar los controles viales, en un operativo sobre el kilómetro 1.274 de la Ruta Nacional Nº 12, en el marco de los operativos fronterizos dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación.





Los gendarmes hicieron señas a un automóvil Renault Kwid que realizaba maniobras sospechosas antes de llegar al puesto de control, el cual era ocupado por dos ciudadanos mayores de edad que manifestaron que viajaban desde Posadas (Misiones) con destino a Ituzaingó.



Sin embargo, las evasivas y el evidente nerviosismo de los ocupantes encendieron las alarmas de los uniformados.



El engaño terminó de desmoronarse cuando el conductor bajó la ventanilla: del interior del habitáculo emanaba un fuerte olor a marihuana mezclado con un penetrante aroma a café, una técnica habitualmente utilizada por las bandas narco para intentar camuflar y distraer el olfato de los perros en las rutas.





Con la autorización de la Fiscalía Federal de Corrientes, los agentes hicieron intervenir a "Roque", el perro antinarcóticos de la fuerza, que no se dejó engañar por el aroma a café y marcó de inmediato la presencia de estupefacientes debajo del asiento del acompañante.



Al revisar la zona señalada, los uniformados hallaron cuatro paquetes amorfos recubiertos con granos de café, en tanto que las pruebas de campo (Narcotest) confirmaron las sospechas: se trataba de 2 kilos con 322 gramos de cogollos de marihuana de alta pureza.



Por orden del Juzgado Federal de Garantías de Corrientes, se procedió a la incautación total del cargamento y del vehículo. En tanto, ambos ocupantes quedaron detenidos y supeditados a la causa por infracción a la Ley de Drogas (Nº 23.737).