Corrientes: secuestran computadoras y celulares por amenazas en redes sociales

En lo que sería una causa por ciberamenazas en la localidad de Itatí, efectivos de la Comisaría local lograron este martes, el secuestro de computadoras y teléfonos celulares que habrían sido utilizados para amedrentar a una mujer a través de internet.



El procedimiento se ejecutó alrededor de las 15 de este martes, bajo las directivas del jefe de la Comisaría, en cumplimiento de una orden de allanamiento, emitida por el Juzgado de Garantías, en el marco de una causa caratulada preventivamente como "averiguación de delito".



La investigación se inició formalmente tras la denuncia de una mujer que denunció haber sufrido graves amenazas mediante una publicación en redes sociales.





En tal sentido wn la vivienda allanada procedieron al secuestro preventivo de una computadora portátil (notebook), una computadora de escritorio y cuatro teléfonos celulares de distintas marcas y modelos.





Los elementos electrónicos incautados fueron trasladados de inmediato a la dependencia policial y anunciaron que en los próximos días, personal idóneo realizará las pericias informáticas correspondientes para rastrear el origen de las publicaciones, extraer evidencia digital y determinar de forma fehaciente las responsabilidades del propietario de los dispositivos.



La causa quedó a disposición del titular de la Unidad Fiscal de Investigación (Ufic) N° 5, el fiscal Ángel Eugenio Machado.



