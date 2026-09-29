Corrientes: murió un joven de 27 años tras chocar en moto contra un automóvil

Un trágico accidente de tránsito se cobró la vida de un joven de 27 años en los primeros minutos de este martes, luego de que la motocicleta en la que viajaba chocara violentamente contra un auto en el barrio Primera Junta de la ciudad de Corrientes. Tras permanecer internado algunas horas en el hospital Escuela, falleció a las 6, debido a la gravedad de las heridas sufridas, según confirmó a El Litoral el director del centro de salud, doctor José Alberto Romero.



El siniestro ocurrió minutos después de la medianoche sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción, casi Pueyrredón, justo enfrente a una reconocida fábrica de pastas de la zona.



La víctima fatal fue identificada como Miguel Ángel Cherey, quien iba acompañado por Enzo Antonio L. (24), ambos oriundos del barrio San Marcos, quienes circulaban a bordo de una motocicleta Honda Tornado de 250 cc.



Por causas que se investigan, impactaron de lleno contra un Renault Kwid conducido por una mujer de 34 años de apellido Acevedo, según se informó.



Según el relato de testigos y vecinos del lugar, el automóvil se dispuso a realizar una maniobra para ingresar a un garaje y al cruzarse sobre la calzada, el conductor de la moto -que aparentemente circulaba a alta velocidad- no logró reaccionar a tiempo para esquivarlo.



Uno de ellos salió despedido del rodado, golpeó su cabeza contra el espejo retrovisor del auto y luego terminó impactando fuertemente contra la vereda de cemento, según detallaron, aunque fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde los médicos nada pudieron hacer para salvarlo y murió horas más tarde.



Las diligencias judiciales quedaron a cargo de la Comisaría 19° Urbana, por directivas de la Unidad Fiscal en Turno.

En cuanto a datos estadísticos, desde el departamento de Relaciones Institucionales confirmaron que con este hecho se elevó a 98 la cantidad de personas fallecidas por siniestros viales en Corrientes, en lo que va del año.