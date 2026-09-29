Corrientes: saltó de un balcón y detuvo a un delincuente que intentaba robarle la camioneta

Un hombre saltó del balcón de su casa para detener a un delincuente que intentaba robarle la camioneta. El hecho ocurrió en la madrugada por la calle Congreso al 1400, en el barrio Santa María de Corrientes capital.

Lo vió y saltó para atraparlo

El dueño del vehículo advirtió desde arriba que el ladrón estaba dentro de la cabina y bajó rápidamente para enfrentarlo. De esa manera, luego de forcejear, pudo reducirlo y llamar al 911.

A los minutos, policías de la Unidad Especial de Patrulla Metropolitana llegaron al lugar, esposaron al sospechoso y lo trasladaron a la Comisaría Séptima.

Pese al incidente, no hubo heridos y el robo quedó frustrado, aunque una de las ventanillas de la camioneta fue destruida por el delincuente cuando ingresó a la cabina.



