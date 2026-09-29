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Ramada Paso

Corrientes: secuestran dos ladrillos de marihuana tras una persecución

Ocurrió en la noche del lunes cunado efectivos realizaban un recorrido de prevención sobre RP 89.

Por El Litoral

Martes, 29 de septiembre de 2026 a las 08:15

La Policía de Corrientes informó que el lunes secuestró droga en un operativo realizado sobre Ruta Provincial N°89, en la zona de Ramada Paso

El personal de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado desplegó recorridas preventivas sobre RP 89 (Atajo Viejo) en la noche del lunes. En ese momento se encontró con un motociclista que se resistió al control.

Control vehicular y fuga del sospechoso

Pese a dar la señal para que se detenga, el motociclista giró en U para darse a la fuga, pero antes, arrojó una bolsa al costado del camino.

El vehículo se perdió de vista rápidamente, por lo que se priorizó la revisión de lo abandonado por el sospechoso.

En el interior de la bolsa se hallaron dos ladrillos de una sustancia vegetal, por lo que se solcitó la aplicación del narcotest correspondiente.

Los resultados del examen dieron positivo para marihuana, con un pesaje final de 543 gramos. El fiscal de turno, Dr. Pablo Sosa, fue notificado del hallazgo e impartió las directivas correspondientes para iniciar los trámites de rigor.

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