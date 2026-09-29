Atraparon en Misiones a un sospechoso por el robo en el aeroclub de Santo Tomé

En un operativo realizado en la provincia de Misiones se logró la detención de un hombre implicado en el robo al aeroclub de la localidad de Santo Tomé. Además, se secuestraron elementos de interés para la causa.

Allanamientos y detención en San Ignacio

Se trató de un procedimiento conjunto entre la Policía de Corrientes y la de Misiones, que incluyó dos allanamientos en la localidad misionera de San Ignacio.

Los allanamientos se realizaron en dos domicilios del barrio Progreso 1 de la mencionada localidad. En uno de los inmuebles un hombre de 44 años fue detenido, mientras que en el otro se secuestró un automóvil Peugeot 408 y documentación de interés para la investigación.

El detenido fue identificado como Diego Armando M., quien fue puesto a disposición de la Justicia para continuar con las pericias del caso.

El hecho

Días atrás se había registrado el robo en el aeroclub de Santo Tomé de dos motocicletas y una camioneta Toyota.

El robo afectó a una empresa radicada en Apóstoles, Misiones, que brinda servicios de explotaciones forestales en la jurisdicción de Santo Tomé.

El informe policial destacó que la camioneta fue recuperada un día después del hecho, cuando fue hallada abandonada con las llaves puestas en inmediaciones a la localidad de Gobernador Virasoro.