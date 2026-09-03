Corrientes: secuestro de motocicletas y teléfonos en la investigación de un caso de estafa

La Policía de Corrientes informó que el miércoles secuestró motocicletas y teléfonos en la localidad de Santo Tomé tras realizar un allanamiento en un caso que se investiga.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tomé en un domicilio de la localidad en el marco de una causa que investiga supuestas estafas.

Allanamientos, secuestro de vehículos y celulares

El operativo judicial se concretó tras una serie de tareas de inteligencia previas con colaboración de la Unidad Fiscal de Santo Tomé para esclarecer maniobras fraudulentas.

Durante el procedimiento judicial, se secuestraron tres motocicletas, una Honda Titán de 150 cc, una Honda Wave de 110 cc y una Corven Energy de 110 cc.

Además, se incautaron cuatro teléfonos celulares de distintas marcas, elementos que quedaron incorporados al expediente a disposición de la Fiscalía interviniente.

Los vehículos fueron trasladados a la dependencia jurisdiccional y los teléfonos fueron dispuestos ante la Justicia para su posterior peritaje.