Caso Cecilia de Alvear: cuestionan la domiciliaria otorgada a la coautora del crimen

Este jueves, la jueza de Garantías de Santo Tomé Sara Marina Durand en audiencia de coerción otorgó la prisión domiciliaria a la menor de 17 años que está imputada como coautora de la muerte de Cecilia Lazcano, ocurrido a mediados de julio en Alvear, lo cual fue cuestionado y recusado por la querella.

El abogado Juan Saucedo, tras la medida opinó que "lamentablemente se dio lo que sospechábamos que iba a ocurrid. Estaba consensuado de manera previa otorgar la prisión domiciliaria a la menor coautora del crimen de Cecilia", expresó ante el medio Anly Red de Comunicación.

Sobre el fallo remarcó que "expuse a la la jueza Durand porqué tomó la decisión de oficio sin escuchar a las partes, resolvió en base a lo que se expuso en una audiencia anterior que fue anulada por el tribunal. Desde entonces a esta parte sucedieron muchas cosas".

Añadió que "me llamó la atención que ya tenía la decisión hecha, que no le dio la palabra al fiscal -Facundo Cabral- a la defensa ni a la querella, que pidió hablar porque tenía que impugnar la resolución", enfatizó.

Argumentó el cuestionamiento a lo dispuesto por la jueza en el hecho de que "no explicó cómo con esta prisión domiciliaria se va a resguardar que no se obstruya la investigación. El fiscal me dijo que en Corrientes no existe un centro de contención para mujeres y me parece hasta burda esa respuesta por que deja entrever que solamente son los hombres los delincuentes en esta provincia y eso no es verdad".

Tras la impugnación a la jueza "vamos a ir a un Tribunal de Revisión, y el fiscal coincidió conmigo que fue una extralimitación de la jueza porque tiene que resolver en base a una petición de partes y quien requiere la medida de coerción es el fiscal, que el titular de la acción".

El doctor Sauceso se preguntó además "como garantiza la jueza que no habrá una comunicación con el exterior, dice que habrá una escolarización virtual y se puede usar ese mismo instrumento para hablar con el exterior. Cuando la madre vaya a Alvear, la menor con quien se quedará", se cuestionó el letrado.

La prisión domiciliaria fue otorgada para que se cumpla en una casa de Santo Tomé donde una patrulla se constituirá dos veces al día, explicó.

Caso

Cecilia Lazcano fue atacada en la madrugada del 16 de julio en la vieja estación de trenes de Alvear, cuando el homicida le provocó cortes en los brazos y una lesión profunda en el cuello. Un menor de 17 que está imputado por el crimen aunque en las primeras instancias se creyó que fue un suicidio.

Además, el sospechoso envió desde el celular de la víctima mensajes de despedida a sus amigas.

Cecilia alcanzó a pedir ayuda en una casa cercana, pero murió horas después cuando era trasladada a la ciudad de Corrientes.