Llamaron a declarar al encapuchado que acompañaba a Antonio Benítez

El nombre de Cristian Gutiérrez fue pronunciado innumerables veces a lo largo de las 24 audiencias que se llevan desarrolladas en el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña. Se trata de un vecino de la localidad de 9 de Julio identificado como amigo del imputado Bernardino Antonio Benítez y quien estaría individualizado como “el encapuchado” que, con un buzo blanco acompañó al tío del niño desaparecido en las horas posteriores al hecho.



Los niños que fueron testigos del caso declararon haberlo visto cuando hablaron en Cámara Gesell. E incluso otras personas que brindaron testimonio en la causa lo vieron junto a Benítez o en su moto, o participando junto a él de las tareas que emprendió luego de que Loan desapareciera.



El miércoles próximo será su turno de hablar ante el Tribunal como testigo, según fue consignado por las autoridades.



Las audiencias se retomarán el martes cuando fueron citados Diego Ramón Solano, de Prefectura, y José Robledo. El miércoles, además de Guriérrez, fueron llamados como testigos María Soledad Duarte y María Itatí Esquivel.



En tanto que el jueves, cuando se prevé que declare como imputado el excomisario Walter Adrián Maciel, se llamó a prestar declaración a Yamila Alegre y Alicia Axon.



Desde el 20 de agosto hasta este jueves declararon 20 testigos en la sala de audiencias.