Inicia el juicio por Milagros Espinoza una menor de 14 años que fue violada y asesinada

Este lunes 7 de septiembre iniciará el juicio oral por la espeluznante muerte de Milagros Ramona Espinoza la adolescente de 14 años violada y asesinada en mayo del 2024 en Monte Caseros.



Las audiencias se llevarán a cabo en Tribunal de Juicio de Paso de los Libres, donde serán juzgados tres hermanos a quienes conocían como “los porteños”.



El cuerpo semidesnuda de la chica fue hallado cuando flotaba en aguas de un arroyo conocido como “La Rana”, en inmediaciones del barrio La Florida.



La situación derivó en una amplia investigación que concluyó con la formal acusación hacia Cristian Jonathan Espíndola, Jorge David Espíndola y Nicolás Agustín Espíndola.



De acuerdo con la hipótesis sostenida por la Fiscalía y la querella, los hechos habrían ocurrido entre las 2:30 y las 5:00 de aquella madrugada, en una vivienda ubicada en un asentamiento próximo a la continuación oeste de avenida Juan Pujol.



La acusación sostiene que Milagros habría sido víctima de abuso sexual antes de ser asesinada y entre las evidencias médico-forenses incorporados al expediente se mencionan un traumatismo craneal, una lesión punzopenetrante en la zona de las costillas derechas, un desgarro vaginal, entre otras.



Sobre los imputados, el caso de Cristian Jonathan y Jorge David Espíndola, están acusados como autores de abuso sexual seguido de muerte, mientras que a Nicolás Agustín Espíndola se le atribuye una participación secundaria.



La madre de Milagros, Nicasia Caballero, participa como querellante y actualmente es representada por la Dra. Soledad M. Ifrán.