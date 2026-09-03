Ituzaingó: 180 días de prisión preventiva a paraguayos acusados de abigeato

En una medida ejemplar y considerada histórica, impulsada desde la Fiscalía de Ituzaingó a cargo de Eugenio Balastro, la Justicia dispuso este jueves 180 días de prisión preventiva para Carlos Franco Quiroz de 27 años, y Juan Luján Méndez, de 37, los dos ciudadanos paraguayos detenidos por la Policía Rural de Ituzaingó y la Prefectura Naval Argentina, acusados del delito de “abigeato agravado en grado de tentativa”.



El operativo, realizado el pasado 28 de agosto en la zona conocida como “La Mosca” derivó en la aprehensión de ambos después de una persecución que incluyó disparos con armas de fuego hacia las autorizades argentinas, en la zona fronteriza.



Luego de la captura de ambos en inmediaciones del puerto San Antonio, la investigación arrojó resultados sorprendentes ya que en el lugar donde los sospechosos habían dado a la fuga en lancha en un campo de Corrientes, hallaron dos vaquillas, un novillo y una ternera, maniatados con sogas.



La decisión representa un avance importante en una causa que volvió a poner en primer plano la problemática del abigeato transfronterizo y las incursiones delictivas sobre establecimientos ganaderos ubicados en la costa correntina del río Paraná.