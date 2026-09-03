Tras un choque múltiple un automóvil acabó en un zanjón en Corrientes

Un choque múltiple ocurrido alrededor de las 13 de este jueves en el acceso a Saladas, terminó con un automóvil en un canal de desagüe, aunque por fortuna no hubo lesionados.





Los protagonistas fueron un Volkswagen Gol que salía de la Escuela 758, un Chevrolet Joy que provenía de Concepción y una camioneta Toyota Hilux que salía de la Saladas, según detallaron fuentes del caso.



Según describieron testigos, el Chevrolet blanco pretendía ingresar a Saladas y aparentemente avanzaba rápido, y en ese momento se encontró con el Gol que salía del establecimiento, por lo que maniobró para esquivarlo y, perdió el control tras lo cual rozó a la camioneta.





En el intento para no chocar, terminó derrapando hacia la zanja. Las autoridades locales informaron que solo se registraron daños materiales.

Con información de Caminos de Saladas