Santa Ana: dos demorados con antecedentes penales en un control de ruta

Dos hombres que registraban antecedentes penales fueron demorados este jueves por la Policía de Corrientes durante un operativo de control vial en el acceso a la localidad de Santa Ana de los Guácaras.



En el mismo procedimiento, secuestraron una motocicleta Motomel Skua de 150 cc debido a la falta total de documentación, en un operativo ejecutado por el personal del Control Seguridad Vial, apostado estratégicamente a la altura del kilómetro 7,5 de la Ruta Provincial Nº 43.





Al momento de solicitarles la identificación, constataron que ambos ocupantes del rodado son mayores de edad y se domicilian en el Barrio Samela de la ciudad de Corrientes Capital.



Al ingresar sus datos en el sistema policial, saltó un alerta por el prontuario delictivo de los demorados.