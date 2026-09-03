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OPERATIVO DE PREVENCION

Santa Ana: dos demorados con antecedentes penales en un control de ruta

Ocurrió sobre la Ruta Provincial N° 43, donde los sospechosos circulaban en una moto sin  papeles en regla.
 

Por El Litoral

Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 21:20

Dos hombres que registraban antecedentes penales fueron demorados este jueves por la Policía de Corrientes durante un operativo de control vial en el acceso a la localidad de Santa Ana de los Guácaras. 

En el mismo procedimiento, secuestraron una motocicleta Motomel Skua de 150 cc debido a la falta total de documentación, en un operativo ejecutado por el personal del Control Seguridad Vial, apostado estratégicamente a la altura del kilómetro 7,5 de la Ruta Provincial Nº 43. 

 



Al momento de solicitarles la identificación, constataron que ambos ocupantes del rodado son mayores de edad y se domicilian en el Barrio Samela de la ciudad de Corrientes Capital. 

Al ingresar sus datos en el sistema policial, saltó un alerta por el prontuario delictivo de los demorados.

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