Abandonó una moto robada en Corrientes tras huir en contamano

Una persecución de película alteró la calma de la mañana correntina cuando alrededor de las 11 de este jueves un motociclista escapó a contramano por una avenida y terminó abandonando el vehículo en los pasillos del barrio Caridi de esta Capital.



Tras el operativo, los efectivos de la Comisaría Segunda Urbana descubrieron que el rodado una motocicleta Honda Titán de 150 cc había sido robado hacía menos de dos meses en jurisdicción de la Comisaría 17° Urbana.



El operativo fue resultado de un trabajo del personal de Investigaciones que patrullaba la avenida Jorge Romero cuando divisaron a un hombre a bordo de la motocicleta de alta cilibrada, que se desplazaba en actitud sospechosa.



Al notar la presencia policial y escuchar la voz de alto, el conductor aceleró a fondo, dando inicio a una persecución por varias cuadras. En su desesperado intento por escapar, el sospechoso ingresó de contramano por la banda sur de la avenida Jorge Romero, poniendo en riesgo a terceros. Posteriormente, se desvió hacia una cancha de fútbol ubicada en el Barrio Bajo Caridi.



Al verse acorralado y sin salida, arrojó la moto al suelo y continuó su huida corriendo hacia los intrincados pasillos del asentamiento, donde los uniformados lo perdieron de vista debido a la geografía del lugar.



Al asegurar la zona, los policías procedieron al secuestro de la moto, una Honda New Titán 150 cc, la cual tenía la llave de ignición colocada, y tras consultas ante la Dirección de Investigación Criminal, saltó un pedido de secuestro vigente desde el 11 de julio de 2026.