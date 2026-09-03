Corrientes: detienen a una mujer tras un asalto a mano armada en un local

La Policía de Corrientes informó que el miércoles detuvo a una mujer en la localidad de Goya, quien robó un local comercial armada con un arma blanca.

El hecho ocurrió en la tarde del miércoles en un negocio ubicado sobre calle España al 400, donde las cámaras de seguridad grabaron el momento en que una mujer amenaza con un arma blanca a una empleada.

Asalto con arma blanca y detención

La asaltante huyó del lugar con prendas de vestir y otros artículos luego de amenazar a una dependiente del local con un arma blanca. Tras lo ocurrido, efectivos de la Comisaría Primera de Goya intervinieron en el caso.

Los agentes accedieron a las imágenes de las cámaras de seguridad para individualizar a la mujer e iniciar la investigación.

Es así que se desplegó un rastrillaje que resultó exitoso, pues la ladrona fue aprehendida en la vía pública. Tras la detención, la mujer fue trasladada al Hospital Zonal de Goya, donde permanece internada y custodiada.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de turno de la Segunda Circunscripción Judicial para proseguir con las pericias de rigor.