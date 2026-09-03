Caso Cecilia Lazcano: el fiscal descartó un tercero en la escena del crimen

El caso de Cecilia Lazcano, quien fue asesinada por un adolescente de 16 años, suma novedades a la causa tras las declaraciones del fiscal a cargo, Facundo Cabral, quien aseguró que "no hay una tercera persona implicada".

El fiscal confirmó que el entrecruzamiento de cámaras de seguridad, registros telefónicos y testimonios descarta la presencia de otro implicado en la escena del crimen.

Además, explicó en una entrevista con Radio Sudamericana que la mecánica del ataque responde a la improvisación de un menor de 16 años y sostuvo que la figura de "M" surgida en los chats pertenecería a un personaje ficticio y detalló el marco legal de la nueva audiencia por la situación de la segunda imputada.

Descarte de un tercero y la hipótesis del personaje ficticio "M"

El fiscal remarcó que las pruebas científicas y tecnológicas reconstruyen con precisión la secuencia del ataque. “Para nosotros es prácticamente nula la posibilidad de que en la escena haya habido otra persona", afirmó Cabral.

"Cuando uno junta las piezas del rompecabezas, dan cuenta de esta preordenación anterior por parte del imputado con la otra chica”, aseveró el fiscal.

Otro punto que tocó el fiscal fue el cuestionamiento por los rastros de sangre, los cuales son pocos. Cabral explicó que Cecilia "se había tapado la herida con una ropa y después caminó y la sangre había corrido sobre ella", descartando que fuera cargada por más de un agresor.

También aclaró el dato sobre la droga peritada en el cuerpo de la joven, ya se tratababa de que la anestesia "suministrada en el Hospital San Juan Bautista de Santo Tomé, en el momento de su acondicionamiento para el viaje a Corrientes".

Sobre la misteriosa sigla "M" el fiscal estimó que la persona mencionada en las conversaciones sería irreal: “Esta gente jugaba a jueguitos en línea. En los chats también hablaban de que esta sería 'la muerte número 13' y las otras 12 no existen; por eso pensamos que se trataría de un personaje ficticio”.

Cabral confirmó que la Policía investigó posibles pistas en la zona sobre identidades reales u organizaciones (incluyendo hipótesis religiosas), sin hallar indicio alguno.

Perfil del agresor e improvisación en el hecho

Para la Fiscalía, la conducta del imputado refleja inmadurez combinada con pleno entendimiento de la criminalidad de sus actos.

“Es el plan de un pibe de 16 años, no es un plan de alguien sofisticado. Era un chico inteligente, sabía lo que hacía, pero era un chico de 16 años”, dijo Cabral al sobre el principal imputado.

El fiscal detalló que tras el ataque, el agresor “tomó el celular de ella -Cecilia-, creó unos mensajes de despedida, los mandó y luego lo tiró al costado del camino; ni siquiera lo destruyó, lo que da cuenta de una improvisación”.

También mencionó que en las entrevistas a docentes y celadores del colegio “nadie advertía nada fuera de los cursos normales; eran chicos que tenían buenas notas y no registraban conflictos previos”.

Situación procesal de la novia del agresor y cuestionamientos a la querella

Cabral se refirió a la audiencia fijada para este jueves tras el fallo del Tribunal de Revisión y apuntó contra la estrategia de la representación querellante.

Explicó que el fallo del Tribunal de Revisión sobre la menor obedeció a un defecto formal de fundamentación oral por parte de la jueza subrogante: “La nulidad exige barajar y dar de nuevo sobre la medida de coerción, pero ella siempre estuvo a derecho y no existe riesgo procesal”.

Por otro lado Cabral descartó el riesgo de fuga de la menor. “Se presentó en tiempo y forma a cada citación, se le hicieron pericias psicológicas y psiquiátricas", dijo el fiscal y se refirió al reclamo de la comunidad, "entiendo el clamor social pero este es un proceso que involucra a menores”.

Cabral cuestionó a la querella pues "revela prácticamente en vivo y en directo todo lo que hacemos" en los medios, advirtiendo que esas filtraciones entorpecen la investigación y pueden alertar a eventuales sospechosos.

Por último, el fiscal ratificó que la actuación de la Policía; ya que el padre de la menor, que se desempeñaba en la división de Investigaciones de Alvear, fue apartado inmediatamente al iniciarse la causa.