Rompió la ventanilla de una camioneta en plena Costanera, robó dos celulares y escapó

La Policía de Corrientes informó este miércoles que recuperaron dos celulares que habían sido robados de una camioneta estacionada en la Costanera de la capital correntina.

El hecho ocurrió sobre avenida Costanera Juan Pablo II y avenida Jorge Romero, cuando el propietario del vehículo advirtió que una de las ventanillas había sido violentada y que del interior habían sustraído dos teléfonos celulares.

A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad, los efectivos de la Comisaría Segunda Urbana lograron identificar al presunto autor del robo, ya que el accionar había quedado registrado.

Con esa información, la Policía intensificó los trabajos de patrullaje y, pocos minutos después, observó a un hombre de similares características en inmediaciones de Suipacha y General Paz.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso emprendió la huida y arrojó dos teléfonos celulares durante el escape.

Los aparatos fueron recuperados y posteriormente reconocidos como los celulares denunciados como sustraídos, por lo que fueron restituidos a su propietario.

La autoridad fiscal interviniente fue puesta en conocimiento del hecho y continúan las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.