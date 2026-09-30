Investigaban un robo en Chaco y cayó un buscado por la Justicia Federal de Corrientes

En la jornada de este miércoles, efectivos policiales realizaron dos allanamientos en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña tras una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y el seguimiento de un vehículo presuntamente vinculado al hecho. Además del automóvil, secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Durante el operativo también fue detenido un hombre que registraba un pedido de captura de la Justicia Federal de Corrientes.

La investigación llevada adelante por efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior de Juan José Castelli permitió avanzar en una causa por supuesto hurto ocurrido en un salón de eventos de Tres Isletas.

De acuerdo a la información obtenida, personas desconocidas habrían abierto tres camionetas utilizando aparentemente dispositivos inhibidores o similares y sustrajeron dinero en efectivo, dólares y un arma de fuego.

De inmediato los investigadores desplegaron distintas tareas de campo y análisis de cámaras de seguridad donde pudieron identificar un automóvil Volkswagen Golf, que habría tenido participación en el hecho y posteriormente se habría retirado de la zona.

A raíz de tareas investigativas, el vehículo fue identificado y mediante el intercambio de información con otras dependencias, los efectivos establecieron que el automóvil había registrado su paso hacia la provincia de Corrientes.

Como parte de la investigación, un grupo de trabajo recorrió distintos puntos de la provincia para relevar y preservar imágenes de cámaras de seguridad. Las tareas incluyeron las localidades de Las Garcitas, La Escondida, Makallé y Resistencia.

Durante la mañana de este miércoles se concretaron los procedimientos en Presidencia Roque Sáenz Peña, con la colaboración de personal de la División Investigaciones Complejas de esa ciudad.

El primer allanamiento se realizó en un domicilio ubicado en el barrio Matadero y allí los agentes secuestraron tres celulares de diferentes marcas, una gorra, un par de zapatillas y un automóvil.

Todos los elementos fueron secuestrados por considerarse de interés para la causa y además, un hombre de 30 años fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

El segundo allanamiento se concretó en otro domicilio ubicado en el mismo sector, y en ese lugar los efectivos secuestraron otro teléfono celular.

Por otra parte, durante el procedimiento realizado en el primer domicilio los efectivos identificaron a un ciudadano paraguayo de 53 años, quien se encontraba presente en el lugar. Al verificar sus datos en el SIFCOP, los investigadores detectaron un pedido de captura y detención relacionado con una causa con intervención del Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Tras realizar las consultas correspondientes, se dispuso su aprehensión, la notificación de la medida y su alojamiento en una unidad penitenciaria federal.

De acuerdo con la información incorporada al procedimiento, el ciudadano había sido condenado anteriormente en una causa federal y se encontraba requerido por la Justicia.



Continúa la investigación, mientras los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias y análisis correspondientes para determinar su eventual vinculación con el hurto denunciado en Tres Isletas.



El procedimiento fue realizado bajo la intervención del Equipo Fiscal N. º 2, a cargo del fiscal Gerónimo Agustín Roggero, y conforme a las órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado de Garantías de Presidencia Roque Sáenz Peña.