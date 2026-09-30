Atraparon en Corrientes a "Negrito Paloi" buscado con causas judiciales

En un operativo cerrojo, activado tras finalizar una orden judicial de allanamiento, emitida desde una causa tramitada por la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 6, capturaron a "Negrito Paloi", vinculado con un hecho delictivo.



Aunque el procedimiento inicial en la vivienda ya había concluido, la clave para la captura fue el llamado de un vecino, quien advirtió que el sospechoso caminaba desde la costa del río hacia su propiedad.





Ante el alerta vecinal, se coordinó un despliegue de urgencia que involucró a múltiples divisiones de la fuerza provincial como ser el G.R.I.M. IV y V, así como la División Anti Arrebatos y personal de la Comisaría Novena Urbana.



Las patrullas cercaron el perímetro y se adentraron en la zona señalada y tras un intenso rastrillaje a pie, los efectivos interceptaron al buscado, identificado como Daniel Alejandro T, alias "Negrito Paloi".



Procedieron a su reducción y traslado inmediato a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.