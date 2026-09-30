Detectaron una camioneta con vacas sin papeles en Corrientes y el dueño fue multado

Personal de la Policía Rural de Empedrado interceptaron en la Tercera Sección Arroyo Ceibal, en la zona de San Lorenzo el avance de una camioneta con hacienda que era transportada de manera ilegal.



Al momento de la fiscalización, procedieron al secuestro preventivo de una Toyota Hilux, un tráiler y dos vacas, debido a que el conductor no contaba con la documentación obligatoria para el movimiento de ganado.



Según detallaron, se trató de movimiento irregular de hacienda en el interior provincial ya que el conductor del vehículo, identificado como Freddy F., no pudo presentar la guía de transporte requerida por ley al momento del control.



Posteriormente, un hombre llamado Walter F. se presentó ante las autoridades, demostró ser el dueño legítimo de los animales y regularizó la situación del ganado.



A causa de la infracción cometida, se le aplicó una multa de $305.452, suma que debió ser depositada en la cuenta del Fondo Especial para el Desarrollo de la Seguridad (Foese) para poder recuperar los bienes.



