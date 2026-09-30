Santo Tomé: carnearon vacas a metros del puente y sospechan de cuatreros brasileños

Otra vez el impune robo de hacienda en Santo Tomé, enciende las alarmas de los productores ganaderos de la región por la audacia de los delincuentes, quienes actuaron prácticamente en el perímetro urbano de la ciudad, en cercanías del Puente de la Integración.



Según informaron fuentes locales, los delincuentes aprovecharon un descuido del cuidador para faenar de manera clandestina a dos vacas en cercanías de la costa, dejando en el lugar solo los restos de los animales, según publicó el portal Santotomeonline.



La preocupación de los vecinos y trabajadores rurales aumentó tras conocerse un segundo episodio violento ocurrido esa misma tarde en el sector costero, donde según la denuncia realizada por el damnificado (de apellido Santarén), un hombre que se encontraba pescando en la zona fue atacado a tiros. En su relato, el testigo dijo que personas armadas le efectuaron cerca de 10 disparos hacia donde se encontraba y por fortuna nadie resultó baleado.



Las familias de la zona expresaron su profundo temor ante los niveles de inseguridad en una franja territorial que debería contar con estricta vigilancia federal y provincial.



Por otra parte, advirtieron que hasta ahora, el modus operandi habitual del cuatrerismo se concentraba en campos ubicados a muchos kilómetros de la ciudad.



Sin embargo, este último ataque se ejecutó a pasos del Puente Internacional de la Integración, un paso fronterizo clave con Brasil. Debido a la cercanía con la frontera fluvial, los investigadores no descartan que se trate de cuatreros brasileños que cruzan el río, faenan y escapan rápidamente hacia el país vecino.