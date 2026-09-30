Corrientes: reconocieron a los policías que salvaron la vida de un bebé con RCP

El ministro de Seguridad, Adán Gaya, reconoció este miércoles al subcomisario Alfredo Galarza y a la cabo Lorena Correa, efectivos de la Comisaría Décima Urbana, por su intervención durante una emergencia en la que un bebé de un mes fue asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

El hecho ocurrió el martes por la noche, cuando los padres llegaron de urgencia a la dependencia policial con el pequeño en brazos y pidieron ayuda porque no podía respirar. Los efectivos comenzaron inmediatamente con las maniobras de reanimación mientras coordinaban su traslado al Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

El subcomisario Galarza relató que, durante el recorrido, el bebé continuaba sin reaccionar. Sin embargo, aproximadamente a la altura de avenida Independencia, emitió un grito y comenzó a llorar. Los policías continuaron con las maniobras hasta llegar al hospital, donde quedó bajo atención de los profesionales médicos.

El procedimiento también requirió la coordinación del personal que permaneció en la comisaría. Desde la dependencia se dio aviso al 911 y se solicitó el apoyo de un móvil policial que esperaba en la rotonda de la Virgen, para realizar la apertura de camino con balizas y sirena y agilizar el traslado.

Durante el acto de reconocimiento, Gaya destacó la actuación de los efectivos y remarcó la importancia de la capacitación del personal policial en maniobras de RCP.

“Esto fue una distinción, un reconocimiento al personal policial que lleva adelante su servicio, pero que además lleva este tipo de acciones que salvan la vida”, señaló el ministro.

En ese sentido, sostuvo que la formación alcanza a las distintas áreas y dependencias de la fuerza en todo el territorio provincial. “Si entre el personal que se encontraba en la comisaría no había alguno que sepa llevar adelante este tipo de maniobras, claramente quizás hoy estábamos hablando de otra situación”, expresó.

Otros agentes destacados

Durante la jornada, el ministro Gaya también entregó reconocimientos a otros efectivos por distintas intervenciones.

Por la División Turística, fueron reconocidos el oficial ayudante Juan García y el sargento ayudante Jonathan Talavera.

Por la Dirección General de Bomberos y Bomberos Voluntarios, recibieron distinciones el comisario mayor Alberto Mancedo, comisario inspector César Sotomayor, oficial ayudante Carlos Echeverría, oficiales subayudantes Bruno Ledezma y Maximiliano Rebollar, suboficial mayor Ariel Sotomayor, sargento Fabián Sotomayor, cabo Mirco Velázquez y comandante Daniel Bertorello.

En tanto, por el GRIM 4 fueron reconocidos el oficial ayudante Leandro Leiva y el sargento Leonardo Monzón Elías. Por el GIR, recibieron la distinción el oficial auxiliar Darío Navarro García, el sargento ayudante Enzo Sánchez y el cabo Gabriel Sánchez.

Del acto participaron también los subsecretarios de Gobierno, Luis Bravo, y de Seguridad Ciudadana, Oscar Martínez, además del jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, entre otros funcionarios.