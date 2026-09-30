Trasladaron a Corrientes a una mechera vinculada a una banda en Misiones

Una mujer de 49 años, vinculada a un grupo dedicado a cometer hurtos bajo la modalidad “mechera”, fue trasladada este miércoles a Corrientes, donde era requerida por la Justicia de Ituzaingó por otra causa relacionada con el mismo tipo de delito.



Entre 2024 y 2026 fue detenida en Puerto Iguazú, Oberá, Posadas y San Vicente y, en varios de esos procedimientos, fue sorprendida actuando junto a otros cómplices.



Se trata de Silvia Cristina C., quien se encontraba alojada en una dependencia de la Unidad Regional IX. Una comisión de la Policía de Corrientes arribó con un exhorto del Juzgado de Garantías de Ituzaingó y concretó su traslado hacia la Comisaría Primera de esa localidad, donde quedó a disposición de la Justicia.



Los antecedentes registrados en Misiones se remontan a diciembre de 2024, cuando fue detenida dentro de un comercio de Puerto Iguazú luego de ser sorprendida con dos botellas de vino ocultas entre sus prendas.

En abril de 2025 volvió a ser arrestada en Oberá. Policías encubiertos la detectaron dentro de un supermercado con siete cajas de preservativos escondidas entre su ropa. Las cámaras permitieron establecer que se movilizaba junto a otras tres personas que escaparon en un Fiat Uno.

Un operativo cerrojo permitió interceptar posteriormente el vehículo y detener a los demás involucrados. En el automóvil fueron halladas prendas, chocolates, huevos de Pascua, termos, quesos, pilas y otros productos que se investigaban como provenientes de distintos comercios. En aquel procedimiento, el grupo fue identificado por los investigadores como el “Clan Álvarez”, vinculado a la modalidad mechera.

En octubre de 2025, Cuenca fue nuevamente detenida en un supermercado de Posadas. Empleados detectaron que llevaba una botella de vino oculta entre sus prendas y la retuvieron hasta la llegada de la Policía, mientras que el hombre que la acompañaba escapó en un automóvil.

En abril de 2026 volvió a ser arrestada junto a otras tres personas en San Vicente. Allí fueron sorprendidos tras la sustracción de tres botellas de whisky de un comercio y las cámaras de otro supermercado permitieron vincular al mismo grupo con un segundo hurto cometido esa mañana. El automóvil en el que se movilizaban también fue secuestrado.

Ahora, mientras permanecía detenida en Misiones por una causa de hurto modalidad mechera, un requerimiento judicial motivó su traslado a Ituzaingó, Corrientes, donde continuará a disposición de la Justicia por otra investigación vinculada a este tipo de delitos.