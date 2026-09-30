Corrientes: hallan "boquete" oculto en una casa y recuperaron motos y varios objetos

En un procedimiento ejecutado en una vivienda ubicada en la intersección de calle Sicilia y Costanera Norte, en el marco de un hecho delictivo, recuperaron motocicletas, bicicletas y numerosos elementos relacionados con la causa.



La investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) N° 6 derivó en un amplio despliegue de seguridad del personal de la Comisaría Novena Urbana que contó con la participación de la División Infantería.





Según se informó, al inspeccionar el inmueble, de una ciudadana identificada como Silvia Rosa T., los efectivos descubrieron una llamativa maniobra de ocultamiento: un boquete en la pared de una de las habitaciones que conectaba directamente con el patio delantero.



En ese habitáculo detetaron que escondían múltiples elementos presuntamente robados, los cuales fueron recuperados por la fuerza como ser una motocicleta de 110 cc color y tres bicicletas, una Milano rodado 29 roja, una Smile Maker rodado 20 verde y una Top Mega rodado 16.



Además, hallaron herramientas como ser una hidrolavadora, puerta de madera y un caño de PVC de 110 mm.





El oficio judicial arrojó resultado positivo además para el hallazgo de vestimenta de interés criminalístico: ya que se incautaron una campera negra y una gorra negra con visera blanca, elementos clave para avanzar con el requerimiento de rectificación de la fiscalía.



Por el hecho, las autoridades procedieron a la demora y traslado a la dependencia policial de cinco personas que se encontraban en el lugar: Juan Andrés V. (22), Francisco Esteban E. (20), Héctor Fabián V. (19), Ulises Dionel E. (19) y un menor de 16 años.