Analizan el drenaje de lagunas en la búsqueda de Loan

En un contexto de altísima complejidad y con el juicio en pleno desarrollo, el Juzgado Federal de Goya avanzó en las últimas horas con una serie de medidas para profundizar la búsqueda de Loan Danilo Peña y entre ellas, ordenó analizar las posibilidades técnicas de realizar un drenaje de lagunas para encontrar nuevas evidencias.

La jueza Cristina Pozzer Penzo hizo lugar a una serie de requerimientos de la querella que representa a la familia del niño de 9 de Julio y se avanzará con las consultas técnicas para estudiar la factibilidad de producir el drenaje de dos lagunas que se encuentran en el radio de interés de la búsqueda.

No se trata de una operación con fines necrológicos. El objetivo es abarcar la mayor superficie probatoria posible con el propósito de descartar hipótesis y en ese trayecto abrir posibilidades de encontrar nuevas evidencias.

Por ejemplo, el otro botín, prendas de vestir u otros elementos de interés.

Para tomar esa medida, la magistrada avanzó con el visto bueno a una solicitud de los abogados que comanda Alejandro Vecchi desde la querella en la individualización de las lagunas 1 y 4, según se presentan en el expediente al que El Litoral tuvo acceso.

Pero se abrirán consultas con especialistas, empezando por el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) y Recursos Naturales, para conocer de primera mano las alternativas que ofrecen esos cuerpos de agua, ya que se debe medir el impacto ecológico por un lado y el hidráulico por otro.

Es que, a la necesaria preservación de esos ecosistemas, se añade la posibilidad cierta de que el drenaje afecte a los campos del perímetro. Y eso se torna aun más complicado en la actual situación de estrés hídrico que atraviesa Corrientes con elevada altura de los ríos y gran nivel en arroyos y lagunas.

Esta medida incluso debió ser descartada en otro momento de los dos años de investigación que lleva el caso, debido a que las condiciones ambientales no eran propicias, explicaron fuentes con acceso a la causa.

Concretamente, la Justicia Federal eleva ahora a los ministerios de Seguridad y de Justicia de la Provincia este pedido de la querella sobre lagunas, rastrillajes y puntos en los que intervienen otros organismos oficiales, para que informen sobre la disponibilidad de recursos humanos y materiales.

Con lo cual se abre un plazo de 30 días para que el Comando Unificado Conjunto Corrientes (CUC) -que reúne a las fuerzas especializadas en esta búsqueda- informen la viabilidad, utilidad y pertinencia del drenaje de los cuerpos de agua, estudio magnetométrico, la extracción de testigos de sedimento y el análisis ambiental de ADN en las lagunas N° 1 y N° 4.

Y asimismo, deberán indicar si esas medidas se realizaron con anterioridad y, en su caso, su resultado y la metodología nueva que permitiría superar sus limitaciones.

PERICIA GEOSPACIAL CON IA

Junto a la determinación de avanzar con los estudios previos al drenaje de lagunas, la querella y el Juzgado de Goya también coincidieron en el requerimiento de una pericia geoespacial con el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Para eso, se va a requerir al CUC que informe la factibilidad de la medida según la tecnología disponible.

De ese modo, se podrá realizar la comparación temporal de imágenes desde el 1 de junio de 2024 en vinculación con esta pericia.

NO HABRÁ NUEVA RECONSTRUCCIÓN

La reconstrucción de los hechos que desembocaron en la desaparición de Loan fue realizada oportunamente con orden judicial mediante un requerimiento de los abogados Marcelo Hanson y Jorge Monti, que representan a los imputados Daniel Ramírez y su pareja, Mónica Millapi.

Los pedidos para reiterarla se repitieron incluso hasta este mes en el debate que se lleva adelante por sustracción y ocultamiento en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, pero tuvieron respuesta negativa. En la medida dispuesta este martes la jueza Pozzer Penzo respondió una nueva solicitud pero expresó no se presentaron nuevos fundamentos sobre su utilidad y pertinencia.

Máxime si se tiene en cuenta que se trata de momentos que requieren de la participación de menores y adultos.

En el marco de las medidas tomadas vale señalar una particularidad: ninguna de las acciones propuestas surgió de la Fiscalía Federal de Goya, que actúa junto con la Procuraduría especializada en trata (Protex), que desde hace aproximdamanete un año no requiere diligencias.

En los últimos tiempos esa parte del Ministerio Público Fiscal sí ha apelado el sobreseimiento dictado sobre ocho imputados en el legajo que permanecía abierto sobre el presunto fin de trata ante la Cámara Federal de Corrientes, sobre la base de que el juicio oral se encuentra en pleno desarrollo y desde allí se podrían ventilar evidencias que sostenan esa hipótesis.

Vale señalar, el sobreseimiento dictado por la jueza Pozzer Penzo alcanzó a Millapi y Ramírez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, Victoria Caillava, el excomisario Walter Maciel y el policía retirado Francisco Amado Méndez.

EN DESARROLLO