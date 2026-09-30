Corrientes: policías aplicaron maniobras de reanimación a un bebé que se ahogaba

La Policía de Corrientes informó que el martes salvó la vida de un bebé que se estaba ahogando en la ciudad Capital.

Efectivos de la Comisaría X Urbana fueron alertados por una pareja que acudió en busca de ayuda con un bebé en brazos.

Urgencia en la comisaría y rápida respuesta

El hecho inició alrededor de las 21 del martes, cuando una pareja ingresó desesperada a la mencionada dependencia con su bebé en brazos, quien no podía respirar.

Ante la gravedad del cuadro, los efectivos decidieron trasladar al menor en el patrullero hacia el Hospital Pediátrico Juan Pablo II. La asistencia fue asumida de inmediato por el Subcomisario Alfredo Galarza y la Cabo Lorena Correa.

Durante el trayecto hacia el nosocomio, el personal policial le aplicó masajes y maniobras de reanimación cardiopulmonar al menor, para ser ingresado de urgencia a la guardia.

Los médicos de emergencias continuaron con la atención y lograron que el bebé reaccione favorablemente, quedando bajo observación médica.