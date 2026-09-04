Corrientes: excomisario deberá donar $2,6 millones tras ser hallado culpable de corrupción

En un juicio abreviado, y con un fallo de fuerte impacto institucional, la Justicia de Mercedes condenó a 3 años de prisión en ejecución condicional a Rolando Javier Montiel, el exjefe de la Comisaría Primera de esa ciudad quien reconoció su culpabilidad en una serie de delitos ligados a corrupción.



De esta maneral el exoficial de la Policía de Corrientes evitó ir a la cárcel tras alcanzar un acuerdo de juicio abreviado pleno entre la fiscalía y su defensa al reconocer penalmente casos de abuso de autoridad, fraude en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos.



La sentencia fue homologada por la jueza de Garantías Simy Benasayag, quien además le impuso a Montiel una inhabilitación de cuatro años para ejercer cualquier tipo de función pública.



Tras ser hallado penalmente responsable de la serie de delitos llamó la atención la resolución judicial sobre el destino que se le dará a la multa económica.

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Como parte del pacto para evitar la prisión efectiva, Montiel deberá resarcir económicamente al Estado Provincial por lo cual la Fiscalía aceptó un ofrecimiento de $2.695.352,68, pero dispuso que ese dinero no vaya a las arcas generales, sino que sea direccionado de forma directa al Instituto Oncológico de Corrientes “Papa Francisco”.



Según quedó asentado en el acta, una vez que el fallo quede firme, el excomisario tendrá que transferir el monto en 10 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $269.535,27 mediante depósito bancario.



A pesar de convalidar el pacto, la magistrada Benasayag dejó a salvo en los fundamentos su opinión personal respecto a la levedad de la pena acordada, sin embargo, aclaró que correspondía homologar el texto debido a las facultades que tiene el Ministerio Público Fiscal para determinar la pretensión punitiva y los límites legales que el juicio abreviado le impone a los jueces.



El acuerdo definitivo que selló la suerte del exjefe policial fue diseñado y coordinado entre el fiscal Adrián Casarrubia, y el abogado defensor de Montiel, Juan Ignacio Karam. A partir de ahora, el condenado deberá cumplir estrictas reglas de conducta para mantener su libertad condicional.





Con información de Tu Mercedes