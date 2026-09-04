En el juicio por Loan pedirán sumar testigos a una audiencia en la que solo citaron a dos

El martes próximo está prevista la reanudación del juicio por Loan Danilo Peña con una ronda de testimoniales que no tendrá cuatro convocados como es habitual, sino solamente dos. Así es que una de las defensas analiza la posibilidad de solicitar que se sumen testigos.

En un universo de casi 800 personas que serán citadas a lo largo del debate a declarar como testigos, la defensa de Elizabet Cutaia, a cargo de Rodolfo "Fito" Baqué, intentará agilizar el trámite y planea pedir al Tribunal Oral Federal de Corrientes que para el 8 de septiembre se incorporen más testimoniales.

Es que, de acuerdo con lo anunciado el jueves último, ese día solo se espera que declaren el hombre de la Prefectura Diego Ramón Solano y José Robledo.

Se trata de un número desacostumbrado de convocados para un ritmo habitual de al menos cuatro testigos por audiencia.

Eso, con excepción de las fechas en las que se presentan a declarar imputados ante el estrado presidido por Fermín Ceroleni.

Eso ocurrió cuando declaró Nicolás "El Americano" Soria" y está previsto que ocurra el jueves 10 de septiembre, cuando se aguarda que hable ante los jueces el excomisario Walter Adrián Maciel y para prever el tiempo necesario de su descargo fueron llamados solamente Yamila Alegre y Alicia Axon.

Como parte de una estrategia defensiva, en el juicio El Americano Soria pudo declarar el 26 de agosto antes que dos testigos que lo involucraron la falsa pista narco dentro del caso. Y si se toma en cuenta ese antecedente, la declaración de Maciel podría mostrar los intereses contrapuestos con alguno de los participantes del almuerzo en la casa de la abuela Catalina.

Es por eso que alguno de los comensales implicados en esta causa, ha sabiendas de que Maciel declarará el jueves, se anticipe con un descargo ante los magistrados.

El juicio por la causa Loan lleva desarrolladas 24 audiencias, luego de iniciar el 16 de junio último ante el Tribunal correntino.