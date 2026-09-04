Esquina: apresaron a cuatreros cuando escapaban con carne de una faena ilegal

Dos hombres fueron detenidos en flagrante delito la noche del jueves cuando intentaban escapar de un campo por la Ruta Nacional 12 con los restos de un ternero recién faenado, en un procedimiento concretado en un campo del Departamento de Esquina.



El procedimiento realizó personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de esa ciudad.



El operativo concluyó con el secuestro de armas, carne y la aprehensión de los sospechosos después que se movilizó de urgencia a una comisión policial que se dirigió hacia un establecimiento ganadero denominado "Campo Aragón", ubicado a la vera de la Ruta Nacional Nº 12. Los efectivos habían recibido el aviso del personal policial de la Comisaría distrito Libertador, sobre un presunto abigeato.



En el lugar tenían cercados a sospechosos de un delito que fueron aprehendidos e identificados posteriormente como Emilio Miguel A. y Cristian Alexander O., ambos mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Esquina.





Según detallaron fuentes policiales, los hombres se trasladaban en una motocicleta Honda Tornado sin patente y al momento de la requisa, hallaron un arsenal y evidencias explícitas del delito de abigeato como ser dos bolsas repletas de cortes cárnicos vacunos, despostados y preparados para la venta ilegal.



Además de una escopeta calibre 16 y cartuchos listos para disparar, cuchillo tipo facón y un machete con chaira, ambos con vainas de cuero, teléfono celular y ropa utilizada para la faena.



La investigación sumó pruebas determinantes cuando el propietario del campo, acompañó a inspeccionar el predio y en medio de la oscuridad localizaron el lugar de la faene ilegal con sangre, vísceras y restos. El damnificado reconoció los restos y explicó que se trataría de un ternero orejano (sin marca ni seña debido a su corta edad), que no superaba los tres meses de vida.



Luego de tomar conocimiento del caso, el Fiscal Rural de Esquina, Dr. Luciano Bordón, dispuso la apertura inmediata de las actuaciones judiciales de oficio bajo la carátula de "supuesto abigeato y tenencia y portación de arma de fuego en flagrancia".