Corrientes: incautaron mercadería de contrabando por $46 millones

La Gendarmería Nacional en sendos procedimientos incautó un total de 20.500 paquetes de cigarrillos extranjeros sin aval aduanero durante dos procedimientos vehiculares y de control de cargas en rutas de la provincia de Corrientes.



La mercadería ilegal, que infringía la Ley 22.415 del Código Aduanero, tiene un avalúo estimado de $46.626.540, según detallaron.



El primero de los operativos estuvo a cargo de la Sección "San Cosme", dependiente del Escuadrón 48 "Corrientes" que se llevó a cabo durante un control de rutina montado en el kilómetro 1.065 de la Ruta Nacional Nº 12, donde detuvieron la marcha de un vehículo utilitario.



Al revisar el interior del rodado, descubrieron 20 cajas de cartón que ocultaban 10.000 paquetes de cigarrillos de origen extranjero ingresados ilegalmente al país.





Por otra parte, el segundo operativo se concretó en la jurisdicción del Escuadrón 57 "Santo Tomé".



Tras una orden judicial, los gendarmes procedieron a la apertura de once encomiendas sospechosas dentro de las cuales constataron que transportaban otros 10.500 paquetes de cigarrillos en infracción.



En las causas intervienen los Juzgados Federales y las Fiscalías Federales de Corrientes y Paso de los Libres, quienes ordenaron el secuestro preventivo de toda la mercadería y el inicio de las actuaciones correspondientes por violación al Código Aduanero argentino