Corrientes: cayó un DJ por venta de cocaína bajo la modalidad "delivery"

Tras varias semanas de tareas de inteligencia y seguimientos encubiertos, efectivos de la División de Investigación Criminal (DIC) desbarataron un puesto de narcomenudeo que operaba bajo la fachada de "delivery" en la zona urbana de Curuzú Cuatiá.



El procedimiento se concentró en una vivienda ubicada sobre la Avenida Laprida, en pleno corazón del barrio Villa Belgrano, donde el juez de Garantías Martín Vega libró una orden de allanamiento a solicitud del fiscal de la causa Oscar Cañete.



Según detallaron, al ingresar al domicilio, identificaron en primera instancia a una mujer que se presentó como la dueña de la propiedad y durante la requisa del inmueble hallaron una importante suma de dinero en efectivo en billetes de baja denominación, presuntamente proveniente de las transacciones, y varios teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes tecnológicos.

Sospechoso





En un informe describieron además que el principal investigado se encontraba dentro de la casa al momento de la irrupción policial, tratándose de un hombre de 30 años de edad que trabajaría como DJ en el circuito local.



Al ser requisado, descubrieron que ocultaba entre sus pertenencias múltiples envoltorios plásticos con una sustancia blanquecina, que al ser sometida al test de orientación química (narcotest), arrojó resultado positivo para clorhidrato de cocaína.



Aseguran que el sospechoso se valía de su oficio en la noche para coordinar los clientes y realizaba la distribución de las "bochitas" mediante repartos a domicilio.



Para el traslado de las sustancias, el DJ utilizaba una motocicleta Honda Wave de 110 cc que fue secuestrada, junto a un teléfono celular que será sometido a peritajes.



Debido a la complejidad del operativo en una zona transitada, la DIC contó con el apoyo logístico y de seguridad de los grupos especiales GTO (Grupo de Tácticas Operativas) de la Unidad Regional III, y a los adiestradores de la División Canes.



El operativo culminó con el DJ detenido, quien fue trasladado de inmediato a la Alcaidía local bajo cargos de infracción a la Ley de Estupefacientes.